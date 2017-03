Weltbilder

Türkei: Straßenakademien als Protest

Nach dem gescheiterten Militärputsch im vergangenen Jahr sind in der Türkei Hunderte Hochschullehrer suspendiert worden. Ganze Fakultäten wurden lahmgelegt. Ein Teil der Dozenten hat sich nun zusammengetan und unterrichtet die Studenten unter freiem Himmel. Die Soziologin Yasemin Özgün ist eine von ihnen. Auch ihr wurde wegen des Friedensaufrufs von ihrer Uni gekündigt. Dennoch wird sie heute von Freunden und Unterstützern zu ihrer Vorlesung abgeholt. Die aber wird nicht in einem Hörsaal stattfinden - sondern in einem Park ihrer Heimatstadt Ankara. Das Projekt heißt "Straßenakademie". Ohne Tisch und Stühle, Stichpunkte aus dem Unterricht notieren sie auf Klapptafeln, bei Regen teilen sie sich die Schirme. Mittlerweile nehmen Dozenten aus dem ganzen Land daran teil. Die meisten von ihnen sind liberale Geistes- und SozialwissenschaftlerInnen. Es gehört Mut dazu, für Lehrer und Studenten. Die Regierung zeigt sich von dem offenen Protest unbeeindruckt - noch.

Autor: Gunnar Köhne

Irak: Zwangsehen in Flüchtlingslagen

Sie wollte nicht heiraten. Shahlä wollte weiter zur Schule gehen und etwas lernen. Aber ihre Eltern haben sie gegen ihren Willen verheiratet, mit 13 Jahren. Jetzt ist aus dem Kind Shahlä eine Ehefrau geworden, die bald schon selbst Kinder gebären soll, für ihren Mann kochen und putzen muss. Shahläs Familie lebt im Flüchtlingslager im Nordirak. Gerade in den Flüchtlingscamps scheint die Zahl der Zwangsehen zuzunehmen. Forscher der irakischen Universität Sulemaniya haben eine Studie in zwei Camps im Nordirak durchgeführt. Dabei stellten sie fest, dass allein in diesen beiden Camps mindestens 700 minderjährige Mädchen verheiratet wurden, obwohl das im Irak illegal ist. In der Regel sind die Mädchen um die 13 Jahre alt, manchmal werden sie zur Zweit- oder Drittfrau. Die Familien verbinden mit der frühen Heirat oftmals die Vorstellung, der Tochter stabile Verhältnisse zu verschaffen. Wer verheiratet ist, ist vor Nachstellungen geschützt und kann auf die Unterstützung der angeheirateten Familie zählen, so die Erwartung. Aber Hilfsorganisationen, die in den Camps die Familien besuchen, berichten auch von Vergewaltigungen, von Gewalt und Unterdrückung, die die Mädchen erfahren.

Autor: Alexander Stenzel

China: Hass auf Südkorea erwünscht

Um gegen eine mögliche Bedrohung aus Nordkorea vorgehen zu können, starteten die USA die Stationierung des Raketenabwehrsystems THAAD in Südkorea. Sehr zum Ärger von China. China möchte verhindern, dass mit dem Radar auch Teile seines Landesgebiets von den Amerikanern erfasst werden könnte. Aus Peking kommen scharfe Töne gegen Südkorea. Die Staatsmedien sind voll davon und die Bevölkerung entwickelt einen regelrechten Hass auf Südkoreaner. Produkte aus Südkorea werden nun im Reich der Mitte boykottiert. In einer Schule in der Provinz Hebei wird schon Grundschülern der Hass auf Südkorea beigebracht und Videos, in denen Chinesen südkoreanische Produkte zerstören werden zu viralen Hits. Dabei waren vor THAAD Produkte aus Südkorea äußerst beliebt bei den Chinesen.

Autorin: Sascha Storfner

Rumänien: Illegale Geschäfte mit Straßenhunden

Offiziell ist in Rumänien das Töten von Hunden seit 2008 verboten. Nur kranke oder besonders aggressive Tiere dürfen mit den vorgesehenen Medikamenten eingeschläfert werden. Doch die Realität sieht anders aus. Kriminelle machen schmutzige Geschäfte mit dem Tod der Straßenhunde. Denn in manchen Städten sind die zahllosen Hunde ohne Besitzer tatsächlich ein Problem. Doch das Töten kann und darf keine Lösung sein, meinen Tierschützer. Studien scheinen ihnen Recht zu geben: Nur Kastration kann auf lange Sicht die Population eindämmen. Tötungsaktionen haben bisher keinen erkennbaren Rückgang gebracht.

Autor: Michael Mandlik

Bild vergrößern Spanien: Geisterdörfer ohne Nachbarn

Im Dorf Toril leben gerade noch zwei Familien. Der nächste bewohnte Ort liegt mehr als 15 Kilometer entfernt. "Viele Schulen wurden geschlossen, es gibt keine Arbeit, keine Kultur, Landwirtschaft lohnt nicht mehr, die Erlöse sind die gleichen wie vor 50 Jahren. Die Preise für Kraftstoffe und Düngemittel aber steigen, es gibt keine Geschäfte. Das ist wie eine Einladung zu gehen", sagt der 23-jährige Carlos. Die Provinz Cuenca zählt zu den am dünnsten besiedelten Gegenden Europas. Durch die Landflucht werden die Dörfer immer einsamer. Eine Herausforderung auch in der Gesundheitsversorgung. Der Arzt Dr. Javier Orte fährt in die Dörfer zu regelmäßigen Patientensprechstunden. Mehr als 1.000 Kilometer kommen da im Laufe einer Woche zusammen. Krankenpfleger Juan Carlos Soriano, der mit Doktor Orte die Visite macht, ist für die alten Leute in vielen Fragen der erste Ansprechpartner: "Ich bin der Briefträger, Krankenpfleger, Sozialarbeiter also eigentlich ein bisschen von Allem." Fürsorge, die die letzten Bewohner in den Dörfern der Montes Universales zu schätzen wissen.

Autor: Uli Meerkamm